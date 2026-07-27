Захарова заявила о готовности России рассмотреть новые предложения по Украине
Россия готова рассмотреть предложения по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Вновь подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям, идеям, которые мы готовы будем рассмотреть. От этого никто никогда у нас не отказывался»,— отметила госпожа Захарова. Она пояснила при этом, что Россия готова к урегулированию на основе взаимопониманий, достигнутых в том числе на Аляске.
Представитель МИДа отметила, что прежде чем обсуждать «что-то новое и несформулированное», необходимо «внести ясность» в уже обсуждавшиеся идеи. Это было бы полезно для выработки новых предложений, добавила она.
23 июля госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил, что предложения, выдвинутые на встрече в Анкоридже в августе 2025 года, провалились из-за несогласия Украины. Он заявил, что необходимо «разработать новые идеи». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия открыта к новым предложениям США.