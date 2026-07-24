Песков: Россия открыта к новым предложениям США по Украине

Россия открыта к новым предложениям США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для информационной службы «Вестей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Ожидать новых предложений будем. Американцы искренни, и президент (США Дональд. — “Ъ”) Трамп искренен, и его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех»,— заявил господин Песков. Он добавил при этом, что такие предложения должны безусловно быть приемлемыми для России.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что России необходимо использовать дуализм позиции США по конфликту, несмотря на поставки на Украину вооружения. «Нашим интересам абсолютно соответствует их желание способствовать мирному урегулированию»,— заявил представитель Кремля.

23 июля госсекретарь США Марко Рубио после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил, что предложения, выдвинутые на встрече в Анкоридже в августе 2025 года, провалились из-за несогласия Украины. Он заявил, что необходимо «разработать новые идеи».