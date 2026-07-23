Рубио: предложения в Анкоридже провалились из-за несогласия Украины
Рубио рассказал об откровенном разговоре с Лавровым
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения, выдвинутые встрече в Анкоридже в августе 2025 года, провалились из-за несогласия Украины. В связи с этим, по его словам, Вашингтону необходимо разработать новый план.
Об этом господин Рубио рассказал журналистам после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН в Маниле. «Предложения, выдвинутые в Анкоридже, провалились. Украинцы не были на них согласны. Нам нужно разработать новые идеи»,— отметил он.
Госсекретарь подчеркнул, что США готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта между Украиной и Россией. Разговор с главой МИД России господин Рубио охарактеризовал как «хороший и откровенный». Россия как крупнейшие ядерные державы должны поддерживать диалог.
Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине между США и Россией, а также США и Украиной ведутся с 2025 года. В августе 2025 года в Анкоридже состоялась встреча президентов США и России, на которой одной из главных тем было урегулирование конфликта. Позже план, разработанный США, включавший такие пункты, как признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, сокращение численности ВСУ и отказ НАТО от размещения войск на Украине, был модернизирован.
Украинские власти в целом критически отнеслись к мирному плану США, а президент Владимир Зеленский исключил прекращение огня без гарантий безопасности от США. В то же время, российские власти в лице Сергея Лаврова отмечали, что ценят позицию США как единственной западной страны, пытающейся разрешить украинский кризис, и считают, что России предстоит высказать свою позицию по условиям мирного плана. Кремль также приветствовал усилия всех стран по достижению мира на Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее признавал, что американская сторона разочарована отсутствием гибкости со стороны России в вопросе окончания конфликта, несмотря на то, что США остаются вовлеченными в процесс. Он также подчеркивал, что Вашингтон будет продолжать контакты с Москвой и Киевом. Примечательно, что еще в феврале 2025 года Россия и США договорились о создании переговорных групп высокого ранга для скорейшего урегулирования украинского конфликта, а затем и о сотрудничестве в геополитическом и экономическом измерениях.