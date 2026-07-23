Рубио: предложения в Анкоридже провалились из-за несогласия Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения, выдвинутые встрече в Анкоридже в августе 2025 года, провалились из-за несогласия Украины. В связи с этим, по его словам, Вашингтону необходимо разработать новый план.

Об этом господин Рубио рассказал журналистам после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН в Маниле. «Предложения, выдвинутые в Анкоридже, провалились. Украинцы не были на них согласны. Нам нужно разработать новые идеи»,— отметил он.

Госсекретарь подчеркнул, что США готовы сыграть конструктивную роль в прекращении конфликта между Украиной и Россией. Разговор с главой МИД России господин Рубио охарактеризовал как «хороший и откровенный». Россия как крупнейшие ядерные державы должны поддерживать диалог.