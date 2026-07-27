Аккуратно, но настойчиво: Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы вновь заявил о намерении добиться поставленных целей на поле боя. Ранее президент России отверг идею прекращения огня на украинских фронтах по линии соприкосновения. На этом фоне Владимир Зеленский отправляется в США, где встретится с Дональдом Трампом. Среди прочего он будет обсуждать новый план урегулирования ситуации вокруг Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что встреча в Белом доме может принести результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Владимир Зеленский по пути в США сделал остановку в Лондоне для знакомства с новым премьером Энди Бернемом. Среди прочего это является демонстрацией неизменности курса Великобритании на поддержку Украины. Подобное не должно помешать переговорам украинского лидера с Дональдом Трампом, который, как неоднократно ранее подтверждалось, способен удивить неким внезапным решением. Судя по поступающим сообщениям, главная задача Зеленского — официально зафиксировать исчерпание «духа Анкориджа». Об этом же говорил и госсекретарь Марко Рубио в ходе встречи с Сергеем Лавровым в Маниле.

Соответственно, американские посредники намерены предложить новый план. По предварительным данным, США поддерживают идею энергетического перемирия — то есть прекращение ударов по критической инфраструктуре. В случае согласования этих предложений с президентом Украины, вероятно, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер вновь отправятся в Москву. Но есть большие сомнения, что их миссия увенчается успехом. При этом Владимир Путин ранее отверг возможность прекращения огня по линии соприкосновения — то, на чем настаивает Киев при поддержке Европы, — нельзя исключать, что новый американский план содержит положения, о которых пока неизвестно. В любом случае интрига должна сохраняться.

Есть и еще один интересный момент: Иран в последнее время активно угрожает Украине и лично Зеленскому в ответ на атаку украинских дронов по иранскому грузовому судну в Каспийском море. Тегеран заявил, что в результате погибли граждане страны. В ответ Киев обвинил Исламскую Республику в соучастии в боевых действиях против Украины.

Все это может оказаться весьма кстати в разговоре Зеленского с Трампом. Вспоминаем историю с украинскими дронами-перехватчиками, которые вроде бы не интересовали главу Белого дома, но, похоже, все-таки понадобились — по крайней мере, ближневосточным монархиям. Это открывает перед Владимиром Зеленским дополнительные перспективы: показать, что Украина не только получает поддержку, но и может быть полезна партнерам. Кроме того, это подтверждает тезис о том, что все мировые конфликты в той или иной степени связаны между собой.

Дмитрий Дризе