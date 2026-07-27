С начала года в Липецкую область из плена вернулись 11 участников СВО

В 2026 году из украинского плена освобождены 11 липецких военнослужащих. С начала СВО общее число вернувшихся в регион бойцов составило 63 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За последние полгода уполномоченный по правам человека в регионе Ираида Тихонова обработала почти 1,4 тыс. обращений — от самих бойцов и членов их семей.

В конце июня из украинского плена вернулся военнослужащий из Липецкой области. Вместе с ним были освобождены двое жителей Воронежской области. По сведениям уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, в ходе обмена с Украиной стороны передали друг другу по 160 военных.

На конец апреля общее число вернувшихся из плена в Липецкую область участников СВО достигло 59 человек.

Кабира Гасанова