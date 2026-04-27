Из украинского плена вернулись 59 липецких участников СВО

За истекший период 2026 года из украинского плена были освобождены семеро жителей Липецкой области. В 2025 году домой вернулись 25 военнослужащих, а всего с начала спецоперации обменяли и освободили 59 бойцов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова в рамках доклада на 58-й сессии облсовета.

Госпожа Тихонова отметила, что за прошлый год поступило более 2,2 тыс. обращений участников СВО и членов их семей. Преобладающее количество было связано с установлением местонахождения военнослужащих и включением в списки на обмен военнопленными.

«Ъ-Черноземье» писал в начале месяца, что за прошлый год уполномоченному по правам человека в Липецкой области поступило 2,8 тыс. обращений, что на 47,8% превышает показатель 2024 года (1,9 тыс.).

В конце прошлой недели также стало известно, что в ходе обмена из украинского плена удалось вернуть 36-летнего жителя Воронежской области.

