Липчанина освободили из украинского плена

Еще один липецкий военнослужащий был освобожден из украинского плена. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Вместе с другими освобожденными военными липчанин сейчас находится в Беларуси, где получает необходимую медицинскую и психологическую помощь. Отдельно за помощь в возвращении бойца господин Артамонов поблагодарил липецкого омбудсмена по правам человека Ираиду Тихонову.

Сегодня в результате обмена с Украиной из плена также вернулись еще двое военнослужащих из Воронежской области. Речь идет о 40-летнем жителе облцентра и 37-летнем бойце из Верхнехавского района.

Всего, по данным уполномоченного по правам человека РФ Яны Лантратовой, в рамках обмена с Украиной было возвращено из плена 160 российских военных. Их обменяли на 160 украинских солдат.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал об освобождении двух липчан из украинского плена. Всего, по данным на конец апреля, в регион вернулись 59 липецких участников СВО.

Егор Якимов