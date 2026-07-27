Санаторий «Обуховский» возобновил прием пациентов после паводка

Санаторий «Обуховский» в Камышловском районе (Свердловская область) вновь начал принимать отдыхающих, сообщили в региональном минздраве. Ранее он приостанавливал деятельность из-за подтопления территории паводковыми водами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Свердловской области Фото: Минздрав Свердловской области

«Санаторий "Обуховский" — одна из ведущих здравниц Свердловской области, и для нас было принципиально важно в максимально сжатые сроки, но без ущерба для безопасности гостей, вернуть его к полноценной работе. Сегодня мы уверены в качестве воды и безопасности инфраструктуры — уральцы вновь могут получать здесь медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение»,— сообщила заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Напомним, 13 июля из-за паводка в Камышловском районе был введен режим ЧС. В тот же день из санатория эвакуировали около 360 отдыхающих, а корпуса и скважины по добыче минеральной воды законсервировали почти на две недели.

После отступления воды специалисты приступили к восстановительным работам. В санатории провели санитарную обработку помещений и прилегающей территории, проверили инженерную инфраструктуру, восстановили электроснабжение и выполнили лабораторные исследования воды из всех источников. По итогам проверок надзорные органы выдали необходимые заключения для возобновления деятельности.

В первый день после открытия на лечение в санаторий прибыли 74 человека, к выходным в учреждении ожидают более 250 отдыхающих.

Полина Бабинцева