В Камышловском районе ввели режим ЧС

В Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводков в Камышловском районе. Кроме того, предупреждение введено в Богдановиче, сообщила во «ВКонтакте» председатель законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «ВКонтакте» Людмилы Бабушкиной Фото: страница «ВКонтакте» Людмилы Бабушкиной

Ранее Людмила Бабушкина встретилась с жителями Пышминского муниципального округа (где также действует режим ЧС), в ближайшее время проведет новые встречи с пострадавшими от наводнения.

Кроме того, госпожа Бабушкина обсудила с главами муниципалитетов вопрос отказа от проведения праздников, в том числе Дней городов, поселков и сел, во время паводков. «Сейчас лето — традиционное время для таких событий, но мы должны сместить фокус внимания. Сначала необходимо закрыть все проблемные вопросы, а уже потом переходить к торжествам»,— сказала она.

Накануне санаторий «Обуховский» в Камышловском районе временно приостановил прием гостей с 13 по 15 июля включительно: решение принято в связи с подъемом уровня реки Пышмы и грунтовых вод. Людей в санатории начали расселять.

О затоплениях паводковыми водами — в материале «Урал выпал в осадок»

Ирина Пичурина