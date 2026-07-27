Промышленность свернулась в трубу

Промышленность Челябинской области по итогам первого полугодия 2026 года продемонстрировала отрицательную динамику: индекс промышленного производства (ИПП) составил 94,7% к уровню прошлого года. Согласно отчету Челябинскстата, основным драйвером падения стал обрабатывающий сектор, где выпуск продукции сократился на 6%. Решающий вклад в снижение показателей внесло обвальное падение в трубной промышленности — производство стальных труб рухнуло более чем на 40%. На этом фоне в регионе наметился структурный сдвиг: отрасли, ориентированные на внутренний потребительский рынок (фармацевтика, мебель, производство обуви), показывают двузначные темпы роста.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Итоги работы промышленного комплекса Челябинской области в январе — июне 2026 года зафиксировали замедление региональной экономики на 5,3%. Если первый квартал индустрия завершила с показателем 92,8%, то к середине года падение несколько замедлилось благодаря июньской стабилизации (99,4% к июню 2025-го). Тем не менее, общая картина остается тревожной для базовых отраслей региона.

Главным фактором снижения общерегионального индекса стала ситуация в металлургическом производстве, которое просело на 8,8% (индекс 91,2%). Внутри сектора зафиксирована аномально высокая волатильность. Выпуск стали в натуральном выражении вырос на 3,2%, готового проката — на 8,4%. Однако эти успехи были полностью нивелированы в смежных подотраслях.

Падение продемонстрировал сегмент стальных труб и фитингов: по итогам полугодия производство составило лишь 58,7% от уровня аналогичного периода 2025 года, столь масштабное сокращение (на 41,3%) в ключевом для области секторе. Дополнительное давление на индекс оказало производство электрооборудования (–12,9%) и ремонт машин и оборудования (–7,1%).

По мнению председателя комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) по инвестиционной политике Сергея Колобова, текущая ситуация была предсказуема еще в начале года.

«Тенденция та же самая, что и по итогам 2025 года. Спад промышленности — это прямой результат действующей денежно-кредитной и налоговой политики. По-другому в нынешних условиях быть просто не может»,— констатирует эксперт.

Лидером роста стала фармацевтическая отрасль: в июне нынешнего года производство лекарственных средств выросло в 3,3 раза в сравнении с июнем прошлого года. Относительно результатов первого полугодия 2025 года отрасль за аналогичный период года нынешнего приросла на 35,1% по объему производства.

Аналогичные тренды наблюдаются в производстве мебели (+43,6%) и легкой промышленности. Выпуск обуви в регионе за полгода подскочил на 93,1%, одежды — на 10,6%.

Однако аналитики призывают не переоценивать эти успехи как признак рыночного оздоровления. Сергей Колобов отмечает, что благополучие этих отраслей напрямую связано с их ролью в обеспечении государственных нужд.

«Относительно хорошо себя чувствуют только те, кто интегрирован в цепочки гособоронзаказа. В случае с фармацевтикой, которая поставляет огромные объемы по госзаказу, это очевидно. То же касается и легкой промышленности: излишне объяснять, какого цвета одежду сейчас производят и куда она направляется»,— подчеркивает господин Колобов.

Единственным макросектором, оставшимся в «зеленой зоне», стала добыча полезных ископаемых (+1,4%). Весь прирост здесь обеспечили нерудные материалы: добыча щебня, песка и гравия выросла на 13,8%. При этом добыча металлических руд сократилась на 1,1%, что коррелирует с общим спадом в металлургии.

В пищевой промышленности зафиксирован тренд на переработку с высокой добавленной стоимостью. Производство мяса (охлажденного и парного) выросло на 16,4%, макаронных изделий — на 8,6%. В то же время производство муки сократилось на 18,7%.

Несмотря на негативные цифры полугодия, помесячная динамика дает повод для сдержанного оптимизма. В июне 2026 года падение промышленного производства практически остановилось (99,4% к июню 2025-го), а по сравнению с маем зафиксирован рост на 0,1%.

Прогнозы Сергея Колобова остаются скептическими: «То, что мы имеем сегодня,— это следствие того, что было сделано вчера. Если мы продолжаем делать то же самое, какие основания надеяться на другой результат? Чтобы ситуация в экономике улучшилась, необходимо кардинально менять подходы. Пока причины — высокая стоимость денег и налоговое давление — не устранены, ждать стабилизации не приходится».

Евгений Рыженьков