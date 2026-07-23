CNBC: криптотрейдеры оценили китайского производителя чипов ChangXin в $425 млрд

Криптотрейдеры оценили крупнейшего в Китае производителя чипов памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) в $425 млрд, что является рекордной для Китая рыночной капитализацией. Об этом сообщает телеканал CNBC. 27 июля ChangXin должна провести первичное размещение своих акций (IPO) на Шанхайской фондовой бирже. По прогнозам, это IPO может стать крупнейшим в Азии в этом году.

Исходя из предварительных заявок на акции, компания оценивает свое размещение в $9,8 млрд при общей оценке всей компании в $85 млрд. При этом спрос на акции CXMT оказался огромным, превысив предложение более чем в 200 раз. Ажиотаж привел к тому, что некоторые криптотрейдеры запустили площадки, где можно делать ставки на стоимость ценных бумаг компании после размещения. Если официальная цена размещения за одну акцию составляет $1,28, то на некоторых онлайн-платформах она достигла уже $6,35. По этим оценкам, капитализация компании превышает $400 млрд, что делает ее самой дорогой во всем Китае. В настоящее время самая дорогая публичная компания КНР — банк Industrial and Commercial Bank of China с капитализацией $380 млрд.

Сама ChangXin Memory Technologies никак не комментирует сообщения об оценке своих акций в преддверии IPO.

Евгений Хвостик