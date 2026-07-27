Китайский производитель чипов CXMT привлек $9,8 млрд с IPO на Шанхайской бирже

Акции ведущего китайского производителя чипов памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) подскочили в 5,7 раза (на 470%) во время первой продажи на высокотехнологичном рынке STAR в Шанхае. Их масштабная продажа принесла рекордный для материковой части Китая результат в 66,6 млрд юаней ($9,8 млрд), сообщает AFP.

Рыночная капитализация CXMT достигла 3,3 трлн юаней ($490 млрд). Компания намерена составить конкуренцию южнокорейским гигантам Samsung Electronics и SK Hynix, а также американскому Micron в гонке, связанной с технологиями искусственного интеллекта (ИИ).

Агентство отмечает, что предыдущий подобный успех имел место в 2020 году, когда Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) привлекла свыше 46,3 млрд юаней.

Увлечение производителей направлением ИИ вызвало серьезную нехватку менее мощных чипов памяти DRAM, используемых в ноутбуках, телефонах и другой электронике, что привело к росту цен. Агентство сообщает, что испытывающая острый дефицит Apple тестирует чипы DRAM от CXMT для использования в своих продуктах.

Основанная в 2016 году CXMT является четвертым по величине производителем чипов DRAM в мире с долей рынка почти в 8%. Компания входит в составленный Пентагоном список китайских компаний, которые связаны с оборонной индустрией. Однако это не мешает американским контрагентам заключать с ней сделки.

Эрнест Филипповский