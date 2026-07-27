Китайский производитель чипов CXMT привлек $9,8 млрд с IPO на Шанхайской бирже
Акции ведущего китайского производителя чипов памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) подскочили в 5,7 раза (на 470%) во время первой продажи на высокотехнологичном рынке STAR в Шанхае. Их масштабная продажа принесла рекордный для материковой части Китая результат в 66,6 млрд юаней ($9,8 млрд), сообщает AFP.
Рыночная капитализация CXMT достигла 3,3 трлн юаней ($490 млрд). Компания намерена составить конкуренцию южнокорейским гигантам Samsung Electronics и SK Hynix, а также американскому Micron в гонке, связанной с технологиями искусственного интеллекта (ИИ).
Агентство отмечает, что предыдущий подобный успех имел место в 2020 году, когда Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) привлекла свыше 46,3 млрд юаней.
Увлечение производителей направлением ИИ вызвало серьезную нехватку менее мощных чипов памяти DRAM, используемых в ноутбуках, телефонах и другой электронике, что привело к росту цен. Агентство сообщает, что испытывающая острый дефицит Apple тестирует чипы DRAM от CXMT для использования в своих продуктах.
Основанная в 2016 году CXMT является четвертым по величине производителем чипов DRAM в мире с долей рынка почти в 8%. Компания входит в составленный Пентагоном список китайских компаний, которые связаны с оборонной индустрией. Однако это не мешает американским контрагентам заключать с ней сделки.
Успешное IPO CXMT демонстрирует тенденцию роста китайского рынка первичных публичных размещений акций. В 2021 году количество IPO в материковом Китае достигло рекордных за 11 лет 320 размещений. Шанхайская биржа, наряду с Гонконгской, также лидирует по скорости, с которой стартапы в Китае и Гонконге достигают оценки в $1 млрд, в среднем это занимает около шести лет. Это является частью стратегии властей Китая по самообеспечению страны продвинутыми чипами, что они сравнивают с "Манхэттенским проектом" по разработке ядерной бомбы в США в 1940-е годы. Китай вкладывает значительные средства в развитие собственных технологий, особенно в сфере искусственного интеллекта и чипов для ИИ.
Однако, условия для IPO на шанхайской площадке Star Market ужесточились: теперь стартапы, подающие заявку, должны быть не только прибыльными, но и доказать регуляторам конкурентоспособность своего бизнеса. Это привело к росту числа отмен IPO на Star Market, где в 2023 году было отменено 126 IPO, что превышает количество отмен за предыдущие четыре года вместе взятые. Несмотря на активную государственную поддержку, китайские производители по-прежнему сталкиваются с ограничениями в доступе к передовым технологиям, таким как фотолитографические машины для производства микросхем, из-за санкций США и других западных стран. Отсутствие доступа к таким технологиям замедляет процесс создания полностью независимой цепочки производства чипов.