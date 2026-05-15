Стартовал конкурс проектов памятника Леониду Брежневу в Курске

Открылся прием заявок на участие во всероссийском конкурсе проектов памятника генеральному секретарю ЦК КПСС в 1964–1982 годах Леониду Брежневу в Курске. Об этом 15 мая сообщили в Российской академии художеств (РАХ). Конкурс проводится РАХ совместно с правительством Курской области. Заявки на участие будут принимать до 29 июня. Подведение итогов состоится не позднее 2 июля и будет проходить в Москве.

«Целью конкурса является отбор лучших проектов памятника, отражающих Леонида Ильича Брежнева как историческую личность, чья биография тесно связана с Курским краем, и как символа целой эпохи в истории страны и региона. Проект направлен на сохранение исторической памяти, актуализацию локальной истории и создание новой точки притяжения в городском пространстве, связанной с молодежными и трудовыми традициями»,— пояснили в РАХ.

Установку памятника предполагается приурочить к 120-летию советского вождя. В селе Брежнево Курского района родился отец политического деятеля Илья Яковлевич. Сам Леонид Брежнев в 1921 году начал трудовой путь чернорабочим на Курском маслобойном заводе, затем окончил Курский землеустроительно-мелиоративный техникум и работал землемером в селе Теребрено, которое тогда входило в Курскую губернию, а ныне относится к Краснояружскому району Белгородской области.

По итогам конкурса жюри сформирует шорт-лист из четырех лучших проектов и передаст его в Курскую область для проведения общественного онлайн-голосования.

В положении о конкурсе указано, что организаторы установили следующие денежные премии для призеров:

первая премия — 250 тыс. руб.;

вторая премия — 150 тыс. руб.;

третья премия — 100 тыс. руб.;

по решению председателя жюри и мецената проекта может быть выплачен спецприз в размере 50 тыс. руб.

«Брежнев — символ целой эпохи в истории нашей страны и Курской области. Его жизнь до того, как он стал руководителем государства, тесно связана с нашей землей, и именно здесь он получил старт своей профессиональной, тогда еще не политической, карьеры. Задача скульпторов — передать его личность и показать своего рода курского Леонида Ильича»,— прокомментировал объявление о старте конкурса губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что с инициативой установить памятник Брежневу выступил отец секретаря Государственного совета России Алексея Дюмина, заместитель председателя совета директоров фармацевтического холдинга ООО «Фармэко» и почетный гражданин Курской области Геннадий Дюмин. Господин Дюмин полностью возьмет на себя расходы по изготовлению и установке скульптуры.

На прошлой неделе также стало известно, что краеведы предложили присвоить имя Леонида Брежнева строящемуся проспекту в Сеймском округе Курска. Он расположится на участке от будущего проспекта Булатова (от Красного моста) до проспекта Ленинского Комсомола.

Денис Данилов