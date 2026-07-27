WP узнал подробности о состоянии Джо Байдена
WP: Джо Байден серьезно ослаб на фоне лечения от метастатического рака
Бывший президент США Джо Байден серьезно ослаб из-за рака и последствий курса лечения. Терапия, однако, приносит видимые результаты. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP) со ссылкой на близких экс-президента.
По сведениям газеты, политик проводит время в узком кругу родственников, старых друзей и давних помощников, редко появляясь на публике. По словам его близких, жизнь бывшего президента «омрачена болезнью». Джо Байден пока не создал никакой политической или благотворительной организации от своего имени. Трудности испытывает также его компания по сбору средств для открытия президентской библиотеки в штате Делавэр. Кроме того, последствия болезни ставят под вопрос турне господина Байдена по продвижению мемуаров, отмечает WP. Их публикация запланирована на 17 ноября.
В мае этого года врачи диагностировали у Джо Байдена агрессивную форму рака предстательной железы. Уже через пару недель он начал принимать лекарственные препараты, отметив, что работает с одним из лучших хирургов страны и что прогноз медиков хороший. В прошлом месяце господин Байден перенес операцию по удалению раковых клеток кожи.
У бывшего президента США Джо Байдена неоднократно возникали проблемы со здоровьем, которые активно обсуждались в СМИ, особенно в контексте его способности исполнять обязанности главы государства. До diagnosis агрессивной формы рака предстательной железы в мае этого года, Байден уже переносил операции по удалению раковых клеток кожи, объясняя это проблемами экологии. Также бывший президент сталкивался с другими медицинскими проблемами, включая полип, удаленный во время колоноскопии, и симптомы простуды, а также сенсорную периферическую невропатию.
Проблемы со здоровьем Байдена активно использовались в политических дебатах, особенно со стороны республиканцев, которые ставили под сомнение его когнитивные способности и общую пригодность для управления страной. Так, например, в 2024 году спецпрокурор Роберт Гур охарактеризовал его как «пожилого человека с плохой памятью». Это привело к общественной обеспокоенности, и в Сенате США даже началось расследование о том, кто на самом деле руководил правительством во время его президентства, основываясь на утверждениях, что окружение скрывало истинное состояние здоровья президента. Опросы показывали, что почти половина американцев сомневались в психическом здоровье действующего на тот момент президента.