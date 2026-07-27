WP узнал подробности о состоянии Джо Байдена

Бывший президент США Джо Байден серьезно ослаб из-за рака и последствий курса лечения. Терапия, однако, приносит видимые результаты. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP) со ссылкой на близких экс-президента.

По сведениям газеты, политик проводит время в узком кругу родственников, старых друзей и давних помощников, редко появляясь на публике. По словам его близких, жизнь бывшего президента «омрачена болезнью». Джо Байден пока не создал никакой политической или благотворительной организации от своего имени. Трудности испытывает также его компания по сбору средств для открытия президентской библиотеки в штате Делавэр. Кроме того, последствия болезни ставят под вопрос турне господина Байдена по продвижению мемуаров, отмечает WP. Их публикация запланирована на 17 ноября.

В мае этого года врачи диагностировали у Джо Байдена агрессивную форму рака предстательной железы. Уже через пару недель он начал принимать лекарственные препараты, отметив, что работает с одним из лучших хирургов страны и что прогноз медиков хороший. В прошлом месяце господин Байден перенес операцию по удалению раковых клеток кожи.