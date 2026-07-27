Путина в Госдуме попросили «быть смелее» с СВО

Россия на СВО добьется поставленных целей, будет действовать настойчиво, но аккуратно. Это необходимо, чтобы избежать потерь, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва. Он заявил, что кто-то из парламентариев попросил его активизировать боевые действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Раскрою секрет, на меня не обидится коллега... Один из награждаемых мне шепнул: "Мы победим, но смелее надо. Очень хочется", — сказал Владимир Путин. — Но возникает вопрос: еще смелее?».

Он не уточнил, кто из награжденных сегодня парламентариев высказал ему подобную инициативу.

После последнего для восьмого созыва пленарного заседания Думы, среди прочих, был награжден орденом «За доблестный труд» спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Ранее сегодня, закрывая итоговое заседание, он призвал коллег к сплоченности ради достижения целей спецоперации.

«Партий много, Родина одна. Россия! Путин! Победа!» — сказал он под аплодисменты депутатов.