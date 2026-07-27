Володин напомнил депутатам, что «партий много, Родина одна»

Госдума VIII созыва за период своей работы приняла 2980 федеральных законов. Об этом сообщил на заседании председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Господин Володин отметил, что во главе угла стоит качественный показатель, решение конкретных задач. Он добавил, что большую часть, две трети всей законотворческой повестки, составили внесенные парламентариями законопроекты — в том числе при участии сенаторов.

Спикер также сообщил, что послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию предыдущих лет полностью выполнены.

Завершая выступление перед коллегами, Вячеслав Володин призвал депутатов быть сплоченными, чтобы добиться целей спецоперации. «Партий много, Родина одна», — подчеркнул он.