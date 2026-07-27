Володин напомнил депутатам, что «партий много, Родина одна»
Володин: Госдума восьмого созыва приняла почти три тысячи законов
Госдума VIII созыва за период своей работы приняла 2980 федеральных законов. Об этом сообщил на заседании председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Господин Володин отметил, что во главе угла стоит качественный показатель, решение конкретных задач. Он добавил, что большую часть, две трети всей законотворческой повестки, составили внесенные парламентариями законопроекты — в том числе при участии сенаторов.
Спикер также сообщил, что послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию предыдущих лет полностью выполнены.
Завершая выступление перед коллегами, Вячеслав Володин призвал депутатов быть сплоченными, чтобы добиться целей спецоперации. «Партий много, Родина одна», — подчеркнул он.
Законодательная деятельность Государственной Думы VIII созыва характеризуется значительным числом инициатив, связанных со специальной военной операцией (СВО), ее участниками и интеграцией новых территорий. С 2022 года эта тема стала ключевой, и депутаты активно принимают законы, направленные на поддержку военнослужащих и их семей, а также на противодействие санкциям и регулирование жизни в присоединенных регионах.
В условиях «донбасского консенсуса», сформировавшегося после начала СВО, наблюдается консолидация депутатов по вопросам, касающимся поддержки спецоперации и внешней политики. Однако по некоторым вопросам, таким как бюджет или отдельные социальные инициативы, сохраняются разногласия между фракциями. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывал парламентариев обсуждать чувствительные вопросы, связанные со спецоперацией, в закрытом режиме, чтобы избежать невольного вреда безопасности страны.