Путин наградил Володина орденом «За доблестный труд»
Президент Путин наградил спикера Госдумы Володина орденом
Владимир Путин встретился в Кремле с депутатами VIII созыва Госдумы, завершающего сегодня работу. Президент наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд».
Президент России Владимир Путин (слева) и спикер Госдумы Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Орден присужден спикеру «за большой вклад в укрепление российской государственности», а также за развитие парламентаризма и «активную законотворческую деятельность». Сегодня председатель нижней палаты парламента сообщил, что за восьмой созыв Дума приняла 2980 федеральных законов.
Вячеслав Володин занимает пост председателя Госдумы с 5 октября 2016 года. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2006 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2012 году — орден III степени, в 2014 году — II степени. В мае 2025-го Вячеслав Володин был удостоен ордена I степени.
Выборы Госдумы нового созыва пройдут с 18 по 20 сентября. На них будут избирать 450 депутатов по параллельной избирательной системе: 225 — по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам.
Госдума неоднократно становилась площадкой для награждения различных лиц — от депутатов до школьников, проявивших героизм. Например, в марте 2024 года в Госдуме были награждены подростки, помогавшие эвакуировать людей из «Крокус Сити Холла» во время теракта. Президент Путин также наградил медалью «За спасение погибавших» троих молодых людей, работавших гардеробщиками в концертном зале.
Работа Госдумы часто оценивается президентом. Так, в июле 2025 года Владимир Путин похвалил Госдуму за высокий темп работы в весеннюю сессию, отметив принятие 354 законов, из которых 71% являются законами прямого действия.