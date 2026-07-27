Путин наградил Володина орденом «За доблестный труд»

Владимир Путин встретился в Кремле с депутатами VIII созыва Госдумы, завершающего сегодня работу. Президент наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и спикер Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Орден присужден спикеру «за большой вклад в укрепление российской государственности», а также за развитие парламентаризма и «активную законотворческую деятельность». Сегодня председатель нижней палаты парламента сообщил, что за восьмой созыв Дума приняла 2980 федеральных законов.

Вячеслав Володин занимает пост председателя Госдумы с 5 октября 2016 года. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2006 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2012 году — орден III степени, в 2014 году — II степени. В мае 2025-го Вячеслав Володин был удостоен ордена I степени.

Выборы Госдумы нового созыва пройдут с 18 по 20 сентября. На них будут избирать 450 депутатов по параллельной избирательной системе: 225 — по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам.