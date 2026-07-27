Песков высказался об ударах ВСУ по судам в Каспийском море
ВСУ расширяют географию боевых действий, на это указывает атака на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом рассказал во время общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
«Конечно, этого нельзя не видеть, так оно и есть», — ответил господин Песков на вопрос, видят ли в Москве тенденцию к тому, что Киев расширяет географию боевых действий.
25 июля украинские военные ударили по иранскому торговому судну в Каспийском море. Погиб член экипажа, еще один пострадал. Позже атаку подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, судно перевозило военные грузы между РФ и Ираном. Иранские власти это предположение отвергают. Тегеран назвал случившееся нарушением международного права. Иранские власти пообещали не оставить без ответа действия ВСУ. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ему ноту протеста.
Инцидент с иранским судном в Каспийском море произошел на фоне обострившегося конфликта между США, Израилем и Ираном. С 28 февраля 2026 года США и Израиль проводят военную операцию в Иране, нанося удары по его военным объектам и центрам внутренней безопасности. В ответ Иран расширил географию своих ударов, поражая энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и Катара, повредив здание дипмиссии США в Кувейте, а также осуществив атаки на Израиль и американские военные базы в странах Ближнего Востока. Ранее, 5 марта 2026 года, иранский беспилотник упал на территории аэропорта Нахичевани в Азербайджане, что Баку расценил как нарушение международного права. При этом США и Израиль также неоднократно обвиняли Иран в нарушении международного права, например, в атаках на коммерческие суда в Красном море и Оманском заливе, а также в поддержке «экстремистской деятельности» через поставки нефти в Сирию в обход санкций.