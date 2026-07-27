Песков высказался об ударах ВСУ по судам в Каспийском море

ВСУ расширяют географию боевых действий, на это указывает атака на иранское торговое судно в Каспийском море. Об этом рассказал во время общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Конечно, этого нельзя не видеть, так оно и есть», — ответил господин Песков на вопрос, видят ли в Москве тенденцию к тому, что Киев расширяет географию боевых действий.

25 июля украинские военные ударили по иранскому торговому судну в Каспийском море. Погиб член экипажа, еще один пострадал. Позже атаку подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, судно перевозило военные грузы между РФ и Ираном. Иранские власти это предположение отвергают. Тегеран назвал случившееся нарушением международного права. Иранские власти пообещали не оставить без ответа действия ВСУ. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ему ноту протеста.