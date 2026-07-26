МИД Ирана вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины
МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ему ноту протеста, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Ранее Тегеран обвинил Киев в ударе по торговому судну в Каспийском море.
Как указало внешнеполитическое ведомство Ирана, Тегеран будет защищать свою безопасность и национальные интересы. Ведомство добавило, что страна не оставит без ответа посягательство на жизнь и имущество своих граждан.
МИД Ирана ранее заявлял, что из-за удара по иранскому торговому судну в Каспийском море один человек погиб, еще один пострадал. Там также назвали инцидент нарушением международного права и попыткой эскалации конфликта со стороны Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вооруженные силы страны нанесли удары по судам в Каспийском море, которые, по его словам, были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном.
Взаимоотношения между Ираном и Украиной стали напряжёнными на фоне обвинений Ирана в поставках беспилотников России для использования в конфликте на Украине, что Тегеран и Москва отрицают. В ответ на эти обвинения, а также после комментариев украинских официальных лиц относительно атак на иранские объекты, МИД Ирана уже неоднократно вызывал временных поверенных в делах Украины для вручения нот протеста. Ранее, после атаки дронов на военный завод в Исфахане в 2023 году, Киев был предупреждён о возможных последствиях за поддержку риторики, враждебной Ирану.
Иран также неоднократно сталкивался с протестами и нотами протеста со стороны других стран. Например, МИД Ирака и Кувейта вручали ноты протеста дипломатам Ирана из-за атак на их территории, а в 2023 году Иран выражал протест РФ из-за заявления Российско-арабского форума о спорных островах в Персидском заливе. Эти инциденты подчеркивают сложную геополитическую обстановку, в которой находится Иран, а также его стремление защищать свою национальную безопасность и суверенитет.