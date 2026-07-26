МИД Ирана вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины

МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ему ноту протеста, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB. Ранее Тегеран обвинил Киев в ударе по торговому судну в Каспийском море.

Как указало внешнеполитическое ведомство Ирана, Тегеран будет защищать свою безопасность и национальные интересы. Ведомство добавило, что страна не оставит без ответа посягательство на жизнь и имущество своих граждан.

МИД Ирана ранее заявлял, что из-за удара по иранскому торговому судну в Каспийском море один человек погиб, еще один пострадал. Там также назвали инцидент нарушением международного права и попыткой эскалации конфликта со стороны Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вооруженные силы страны нанесли удары по судам в Каспийском море, которые, по его словам, были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном.