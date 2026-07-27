Посол Ирана опроверг заявления о перевозке военных грузов атакованным ВСУ судном

Иранское торговое судно, атакованное ВСУ в Каспийском море, не перевозило военных грузов. Об этом заявил посол страны в России Казем Джалали. Он назвал удар по судну преступлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Ирана в России Казем Джалали

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Посол Ирана в России Казем Джалали

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По словам дипломата, судно было гражданским. «Наши русские друзья оказали поддержку, чтобы мы смогли как можно скорее вывести членов экипажа из этого района,— сказал посол (цитата по ТАСС). — К сожалению, в этом инциденте один из наших соотечественников погиб... Некоторые иранцы получили ранения».

МИД Ирана сообщал, что 25 июля ВСУ ударили по иранскому торговому судну в Каспийском море. Погиб член экипажа, еще один пострадал. Атаку подтвердил украинский президент Владимир Зеленский. Он утверждал, что судно перевозило военные грузы между Россией и Ираном. Тегеран назвал случившееся нарушением международного права и обвинил Киев в эскалации конфликта. Иранские власти пообещали не оставить без ответа действия Украины. Атаку также осудил МИД Туркменистана.