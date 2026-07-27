Директора челябинской компании подозревают в невозврате в страну 360 млн рублей

По материалам проверки Челябинской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Челябметаллстрой» и подельников. Их обвиняют в невозврате в Россию 360 млн руб. (п. «а», «б» ч. 2 ст. 193 УК РФ), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в 2023 году компания поставляла металлургическую продукцию иностранному контрагенту. Директор компании с сообщниками помешал зачислению на счета организации 360 млн руб. от партнера за товары. Расследование уголовного дела контролируется надзорным ведомством.

Виталина Ярховска