Белгородская область получит более 5 млрд рублей на модульные котельные

Правительство РФ направляет Белгородской области около 5,4 млрд руб. для приобретения нескольких десятков модульных котельных, их установки и подключения к сетям теплоснабжения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 20 июля в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Правительство оказывает необходимую помощь для обеспечения деятельности предприятий, работы базовой инфраструктуры, в первую очередь топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов. Чтобы в домах, детских садах, больницах, поликлиниках и других наиболее значимых для жителей учреждениях было электричество, вода и тепло»,— подчеркнул господин Мишустин.





Председатель правительства поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать вопрос на личном контроле и «проследить, чтобы средства были своевременно доведены и все работы оперативно выполнены».

В июне «Ъ-Черноземье» писал о рабочей встрече временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева и Марата Хуснуллина. Центральной темой обсуждения тогда стала безопасность жителей белгородского приграничья. Также по итогам встречи была подтверждена дополнительная поддержка по компенсации расходов на наем жилья для более чем 11,8 тыс. пострадавших семей Белгородчины. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении региону свыше 1,7 млрд руб. на эти цели из резервного фонда кабмина.

Денис Данилов