Майнера из Красноярска будут судить за хищение электроэнергии на 450 млн рублей

Красноярская прокуратура направила в суд уголовное дело организатора майнинговой фермы, который обвиняется в хищении электроэнергии на сумму свыше 450 млн руб. и легализации преступных доходов. Его сообщник объявлен в международный розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как рассказали в ведомстве, по версии следствия, в 2024 году обвиняемый со своим знакомым организовали на двух арендованных лесных участках в Березовском районе майнинговую ферму под видом пасеки. Там они разместили контейнеры с майнинговым оборудованием, трансформаторные подстанции и самовольно подключились к электросетям.

В результате ресурсоснабжающей организации причинен ущерб в размере свыше 450 млн руб. Доход, полученный от добычи криптовалюты, был частично легализован через финансовые операции на сумму более 13 млн руб.

В целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на майнинговое оборудование и имущество обвиняемых, рассказали в прокуратуре.

Илья Николаев