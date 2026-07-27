МИД Туркменистана осудил атаки на суда в Каспийском море

Министерство иностранных дел Туркменистана заявило о недопустимости ударов по судам в Каспийском море. На прошлой неделе беспилотники ВСУ атаковали иранское торговое судно в этих водах.

«Туркменистан как прикаспийское государство и страна, обладающая статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций, подчеркивает, что Каспий является морем мира, согласия и добрососедства»,— указано в сообщении МИД.

ВСУ атаковали два судна в Каспийском море утром 25 июля. Есть погибший и раненый. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что суда перевозили военные грузы между Россией и Ираном. Тегеран осудил удар и пригрозил Киеву ответными действиями.