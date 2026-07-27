МИД Туркменистана осудил атаки на суда в Каспийском море
Министерство иностранных дел Туркменистана заявило о недопустимости ударов по судам в Каспийском море. На прошлой неделе беспилотники ВСУ атаковали иранское торговое судно в этих водах.
«Туркменистан как прикаспийское государство и страна, обладающая статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций, подчеркивает, что Каспий является морем мира, согласия и добрососедства»,— указано в сообщении МИД.
ВСУ атаковали два судна в Каспийском море утром 25 июля. Есть погибший и раненый. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что суда перевозили военные грузы между Россией и Ираном. Тегеран осудил удар и пригрозил Киеву ответными действиями.
Иранский МИД, в свою очередь, обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море, которое, по утверждению президента Украины Владимира Зеленского, перевозило военные грузы между Россией и Ираном. Представитель МИД Ирана заявил, что атака «не может остаться без ответа» со стороны Ирана. В связи с инцидентом МИД Ирана уже вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.
Подобные атаки на гражданские суда и инфраструктуру ранее происходили в Черном море и Новороссийске, где находится морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который идет значительная часть экспорта казахстанской нефти. Казахстан и Турция также осуждали удары БПЛА по танкерам, подчеркивая угрозу для безопасности судоходства и экономических интересов.