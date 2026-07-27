Чад объявил о выходе из Международного уголовного суда

Министерство иностранных дел Чада объявило о выходе из юрисдикции Международного уголовного суда вслед за Венесуэлой. Ведомство обвинило МУС в предвзятости по отношению к африканским странам.

«Это решение является результатом углубленного изучения работы Международного уголовного суда с момента его основания в 2002 году, а также его деятельности, эффективность которой остается ограниченной и изменчивой в зависимости от страны»,— указано в заявлении. МИД отметил, что большинство открытых на данный момент расследований касаются стран Африки, при этом прогресса по ним нет. Ведомство называет регион жертвой «политической инструментализации МУС».

В середине июля Госдепартамент США начал кампанию против МУС, пригрозив санкциями и отменой виз его сотрудникам. Вашингтон обвинил орган в посягательстве на суверенитет из-за расследований в отношении американских военнослужащих. Вскоре о выходе из юрисдикции суда объявила Венесуэла. Поводом стало расследование против руководства страны по подозрению в убийствах оппозиционеров в 2017 году.