Чад объявил о выходе из Международного уголовного суда
Министерство иностранных дел Чада объявило о выходе из юрисдикции Международного уголовного суда вслед за Венесуэлой. Ведомство обвинило МУС в предвзятости по отношению к африканским странам.
«Это решение является результатом углубленного изучения работы Международного уголовного суда с момента его основания в 2002 году, а также его деятельности, эффективность которой остается ограниченной и изменчивой в зависимости от страны»,— указано в заявлении. МИД отметил, что большинство открытых на данный момент расследований касаются стран Африки, при этом прогресса по ним нет. Ведомство называет регион жертвой «политической инструментализации МУС».
В середине июля Госдепартамент США начал кампанию против МУС, пригрозив санкциями и отменой виз его сотрудникам. Вашингтон обвинил орган в посягательстве на суверенитет из-за расследований в отношении американских военнослужащих. Вскоре о выходе из юрисдикции суда объявила Венесуэла. Поводом стало расследование против руководства страны по подозрению в убийствах оппозиционеров в 2017 году.
Решение Чада о выходе из Международного уголовного суда (МУС) обусловлено обвинениями в предвзятости МУС по отношению к африканским странам, а также отсутствием прогресса по расследованиям, касающимся Африки. Это не первый случай, когда страны Африки критикуют МУС: в 2017 году саммит Африканского союза одобрил «стратегию коллективного выхода» из МУС, считая его отношение к континенту предвзятым. Первым государством, покинувшим МУС, была Республика Бурунди в 2017 году.
Другие страны также выходили или заявляли о выходе из МУС по аналогичным причинам. Например, Филиппины покинули суд в 2019 году. Венгрия одобрила выход из МУС в мае 2025 года, поскольку посчитала его политизированным, особенно после выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Парламент Венгрии заявлял, что МУС «дискредитировал себя и всю международную систему». При этом недавно, в мае 2026 года, парламент Венгрии одобрил законопроект, останавливающий выход страны из МУС.