Венесуэла поступила по американским заветам

Венесуэла вышла из Международного уголовного суда (МУС), что совпало по времени сразу с несколькими событиями. Так, Каракас уведомил ООН о своем решении в тот же день, когда генпрокурора МУС Карима Хана отправили в отставку на фоне обвинений в сексуальном домогательстве. За два же дня до этого в США назначили дату начала судебного процесса над задержанным экс-президентом Венесуэлы Николасом Мадуро — 1 июня 2027 года. Такой клубок событий неслучаен — он вписывается в логику кампании США по дискредитации МУС. И Вашингтону, и зависящему от него Каракасу выгодно дистанцироваться от расследования МУС в отношении властей Венесуэлы и показать, что право вершить правосудие перешло от Гааги к Вашингтону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг с требованием освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Митинг с требованием освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Планирование выхода Венесуэлы из Римского статута, которым был учрежден Международный уголовный суд, началось еще в конце 2025 года. Так, 1 декабря в Каракасе закрылся офис МУС, а уже 11 декабря парламент проголосовал за денонсацию Римского статута. Причиной такого демарша стало начатое в 2018 году расследование МУС в отношении руководства страны по подозрению в преступлениях против человечности — жесткое подавление протестов 2017 года, предполагаемые пытки и убийства оппозиционеров.

С приходом на должность генпрокурора МУС Карима Хана летом 2021 года расследование против руководства Венесуэлы получило статус полноценного уголовного дела.

С тех пор в Каракасе пытались создать видимость сотрудничества (даже разрешили МУС открыть офис), чтобы показать, что готовы решить вопрос внутри страны. Однако эти усилия не увенчались успехом, и в Венесуэле решили пойти по пути сопротивления.

Впрочем, операция США по захвату президента страны Николаса Мадуро смешала все карты. После 4 января к власти пришла его правая рука Дельси Родригес, а сам лидер вместе с женой Селией оказался в специальном следственном изоляторе Бруклина в Нью-Йорке. Вашингтон быстро получил контроль над нефтяным экспортом Венесуэлы, страна стала стремительно интегрироваться в орбиту США. Решение о выходе из Римского статута было отложено до лучших времен.

В итоге удобный момент настал 24 июля. В этот день страны—участницы МУС сняли с должности Карима Хана из-за обвинений в сексуальных домогательствах, которые сам бывший генпрокурор отрицает и называет охотой на ведьм.

При этом свои претензии к Хану имеют далеко не только в Каракасе: выдача им ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху помогла ему нажить много врагов, прежде всего в лице президента США Дональда Трампа.

После выдачи в 2023 году ордеров на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в число недругов Карима Хана вошла и Москва. После лишения его иммунитета правовой департамент МИД России выразил надежду, что это поможет добиться его выдачи в Россию «для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушение на лиц, пользующихся международной защитой».

В Венесуэле же спустя несколько часов после отставки генпрокурора МУС глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия выступил с заявлением. Он сообщил, что направил генсеку ООН уведомление о денонсации Римского статута по поручению Дельси Родригес. А далее обвинил МУС в предвзятости по отношению к странам Глобального Юга, так как именно они становятся фигурантами большинства расследований.

«Эта модель свидетельствует о том, что международная система правосудия, вместо того чтобы применяться справедливо, используется для углубления неравенства между народами и игнорирования их права на самоопределение и суверенитет»,— указал Пласенсия.

Его заявление было радостно подхвачено в Вашингтоне. Так, в заявлении Госдепа США от 25 июля новым властям Венесуэлы была выражена благодарность за партнерство «в рамках возглавляемых США усилий по ликвидации коррумпированного и бесполезного МУС». Внешнеполитическое ведомство США также указало на отсутствие результатов расследования в отношении Мадуро, которое МУС начал еще восемь лет назад.

«МУС не является ни заслуживающим доверия, ни независимым, ни легитимным. Благодаря руководству президента Трампа и усилиям отважных американских военнослужащих Мадуро теперь предстает перед судом США за совершенные им преступления. Пришло время расформировать МУС. США призывают всех членов МУС выйти из Римского статута»,— говорится в заявлении Госдепа.

При этом в США действительно намерены судить Мадуро вместо МУС и 22 июля объявили о дате начала процесса: он состоится 1 июня 2027 года. К этому времени Венесуэла еще будет числиться в МУС (процесс выхода из Римского статута завершается лишь через год после подачи заявки), да и само решение о выходе не приведет к автоматическому прекращению расследования против руководства страны.

Согласно положениям Римского статута, ранее начатые расследования остаются в силе вне зависимости от того, вышла страна из МУС или нет.

Однако ни для США, ни для Венесуэлы, ни для самого Мадуро это ничего не изменит: даже в случае смены власти в Вашингтоне вряд ли выдадут Мадуро МУС, так как США не являются подписантом Римского статута. При этом страна начала масштабную кампанию по демонтажу Международного уголовного суда, о чем 13 июля заявил госсекретарь Марко Рубио. Цель — «разобрать по кирпичикам» эту структуру и принудить членов МУС по очереди выйти из нее. Пример Венесуэлы показывает, что усилия Вашингтона могут быть плодотворны.

Вероника Вишнякова