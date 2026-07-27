Сортировочный центр Wildberries в Ижевске возобновил работу после налета БПЛА

Сортировочный центр Wildberries в Ижевске вернулся к штатному режиму работы после снятия режима «Опасное небо». Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании RWB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Ранее возобновилась работа логистического комплекса Wildberries в Сарапуле. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, республика подверглась «самой массированной» атаке БПЛА. Режим «Опасного неба» действовал более 5,5 часа.

Подробнее об атаке беспилотников читайте в сводке «Ъ-Удмуртия».