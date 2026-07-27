Склад Wildberries в Сарапуле вернулся к работе после налета БПЛА на Удмуртию

Логистический центр Wildberries в Сарапуле вернулся к штатному режиму работы после снятия режима «Опасное небо». Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании RWB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Об эвакуации склада «Ъ-Удмуртия» писал около 09:00. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, республика подверглась «самой массированной» атаке БПЛА. Режим «Опасного неба» действовал более 5,5 часа.

Подробнее об атаке беспилотников читайте в сводке «Ъ-Удмуртия»