Склад Wildberries в Сарапуле вернулся к работе после налета БПЛА на Удмуртию
Логистический центр Wildberries в Сарапуле вернулся к штатному режиму работы после снятия режима «Опасное небо». Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании RWB.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Об эвакуации склада «Ъ-Удмуртия» писал около 09:00. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, республика подверглась «самой массированной» атаке БПЛА. Режим «Опасного неба» действовал более 5,5 часа.
Подробнее об атаке беспилотников читайте в сводке «Ъ-Удмуртия»