Ломбарды Воронежской области в 2025 году выдали займы на 3 млрд рублей

В 2025 году жители Воронежской области оформили в ломбардах 180 тыс. договоров займа под залог — на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Сумма выдачи превысила 3 млрд руб. — прирост составил 31%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основным предметом залога выступали ювелирные украшения. Рост связан с повышением стоимости золота, которое за год увеличилось на четверть. По итогам года портфель займов составил 394 млн руб. — на 23% выше предыдущего показателя.

С апреля предельный размер переплаты по потребительским займам снижен со 130 до 100% от суммы кредита. Таким образом, общая задолженность заемщика не может превышать двукратный объем первоначально выданных средств.

В 2025 году в Черноземье было выявлено 16 нелегальных кредиторов. В Воронежской области установили две такие организации — ООО «Ломбард успешный» (Ломбард №1) и ООО МКК «ДНС».

Кабира Гасанова