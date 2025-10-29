В ломбардах Тамбовской и Курской областей растет объем займов

По итогам первого полугодия 2025-го объем выданных займов в ломбардах Тамбовской области вырос вполовину и составил 168 млн руб. В Курской области показатель увеличился на 13% и достиг 453 млн руб. Об этом сообщили региональные отделения Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В обеих областях займы в основном предоставлялись под залог ювелирных изделий. В пресс-службе курского отделения Банка России уточнили, что увеличение выданных сумм вызвано продолжительным повышением цен на золото.

Там же отметили, что жители региона взяли 28 тыс. займов за январь-июнь 2025 года — это на 8% меньше показателя первого полугодия 2024-го. В то же время тамбовчане заключили с ломбардами 10 тыс. договоров, или на 5% больше, чем за первые шесть месяцев 2024 года.

В Курской области зарегистрированы 12 ломбардов, а также работает 71 отделение местных компаний и филиалов организаций из других регионов. В Тамбовской области — 15 и 38 соответственно.

За первое полугодие липецкие ломбарды выдали займы на 656 млн руб.

Кабира Гасанова