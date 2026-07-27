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Жителя Алтая осудили условно за ущерб археологическому объекту на 27 млн рублей

Новоалтайский горсуд Алтайского края вынес приговор в отношении местного жителя по делу о повреждении археологического объекта. Подсудимого признали виновным в повреждении объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 243 УК РФ) и приговорили к двум годам условно, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела на своем земельном участке, который является частью «Новоалтайского поселения» — объекта культурного наследия федерального значения, снял верхний слой грунта без специального разрешения, в результате чего повредил охранную территорию. Ущерб от действий обвиняемого составил более 27 млн руб.

Свою вину и исковые требования мужчина не признал.

Александра Стрелкова

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