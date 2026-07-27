КТК возобновил прием нефти на терминале в Новороссийске после атак БПЛА

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти и ее отгрузку через морской терминал в Новороссийске. Об этом сообщило Минэнерго Казахстана. Это позволит нефтяным компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал, отметили в ведомстве.

Сейчас танкеры Seamajesty и Milos на КТК принимают нефть от «Тенгизшевройла» — одного из крупнейших нефтедобывающих предприятий Казахстана. «Дальнейшее проведение операций на морском терминале осуществляется с учетом оценки текущей обстановки и необходимых требований безопасности»,— указано в сообщении ведомства. Минэнерго будет отслеживать ситуацию в координации с руководством КТК и грузоотправителями.

Погрузочные операции временно приостанавливали в целях безопасности. С 17 июля Казахстан несколько раз сообщал об ударах по судам, стоявшим на погрузке на терминале КТК: ASIA, NISSOS, IOS, Nordic Zenith и NELSA. Аренда судов для перевозки нефти выросла на 10-14% за несколько дней.

КТК соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с побережьем Черного моря около Новороссийска, через него проходит около 80% нефтяного экспорта Казахстана. Основные акционеры — Россия (31%), Казахстан (20,7%), а также американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%).