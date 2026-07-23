На морском терминале КТК остановили погрузку из-за угрозы безопасности

На черноморском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) остановили погрузочные операции. Решение принято в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря, заявили в Минэнерго Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас производственные и технические объекты КТК исправны, работают штатно и «готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки». Нефтедобывающие компании скорректировали суточную добычу нефти, чтобы не допустить затоваривания резервуарных парков, добавили в министерстве.

В начале недели Минэнерго Казахстана сообщило об очередной атаке на судно при погрузке на терминале КТК. На прошлой неделе казахстанская сторона заявляла об ударах БПЛА по танкерам 17 и 19 июля.

Участившиеся атаки на суда в портах Черного моря спровоцировали рост стоимости фрахта нефтяных танкеров. За четыре дня с 16 июля аренда подорожала на 10–14% в зависимости от направления.

Подробнее — в материале «Ъ» «У страха ставки велики».