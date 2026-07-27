Челябинский банк оштрафовали за звонки жителю по кредиту бывшего коллеги

ГУ ФССП России по Челябинской области привлекло к административной ответственности банк за звонки местному жителю по кредиту, который выдали его бывшему коллеге (ч. 1, 2 ст. 14.57 КоАП РФ). Организация оплатила штраф в размере 120 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.

С жалобой на действия банка обратился горожанин, которому несколько раз звонили неизвестные люди, чтобы взыскать просроченную задолженность его бывшего коллеги. В подтверждение своих слов он приложил детализацию звонков с нескольких номеров и аудиозаписи разговоров. Проверка установила, что знакомый заявителя в 2021 году перестал вносить платежи по кредиту, на связь выходить перестал. И хотя в договоре был указан только телефон заемщика, представители банка сделали несколько звонков по номеру, «который был получен в ходе обслуживания договора кредитной карты». Надзорное ведомство составило административный протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

Далее организацию вновь пришлось привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ — банк не предоставил на запрос ГУ ФССП России по региону записи всех трех звонков с местным жителем. Два административных производства объединили в сводное и назначили наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. руб. Отягчающими обстоятельствами признали ранее имевшиеся факты привлечения организации к ответственности за аналогичные правонарушения в Оренбургской, Кемеровской и Челябинской областях. Учреждение погасило назначенный штраф в установленный законом срок.

Виталина Ярховска