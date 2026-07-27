МИД Индии вызвал посла Украины из-за удара по судну MV OMORFI

МИД Индии сегодня вызвал посла Украины в стране Александра Полищука. Министерство выразило дипломату обеспокоенность из-за атак БПЛА на торговые суда. Поводом послужила гибель индийского моряка при ударе по судну MV OMORFI. По данным индийской стороны, судно подверглось атаке 18 июля.

Индийский МИД «самым решительным образом осудил» подобные нападения, заявив об их «негативном влиянии на безопасность мореплавания, свободу судоходства и международную торговлю». «Посла попросили довести до сведения украинских властей серьезную обеспокоенность Индии по поводу нападений на торговые суда... Подобные действия, угрожающие жизни ни в чем не повинных гражданских моряков, неприемлемы и должны быть исключены»,— сказано в заявлении МИДа (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе МИД Индии вызвал временного поверенного России Владимира Ладанова из-за гибели четырех индийских моряков при ударе по судну MV Golden Leo у берегов Одессы. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар также обсудил этот инцидент с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.