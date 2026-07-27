МИД Индии вызвал посла Украины из-за удара по судну MV OMORFI
МИД Индии сегодня вызвал посла Украины в стране Александра Полищука. Министерство выразило дипломату обеспокоенность из-за атак БПЛА на торговые суда. Поводом послужила гибель индийского моряка при ударе по судну MV OMORFI. По данным индийской стороны, судно подверглось атаке 18 июля.
Индийский МИД «самым решительным образом осудил» подобные нападения, заявив об их «негативном влиянии на безопасность мореплавания, свободу судоходства и международную торговлю». «Посла попросили довести до сведения украинских властей серьезную обеспокоенность Индии по поводу нападений на торговые суда... Подобные действия, угрожающие жизни ни в чем не повинных гражданских моряков, неприемлемы и должны быть исключены»,— сказано в заявлении МИДа (цитата по ТАСС).
На прошлой неделе МИД Индии вызвал временного поверенного России Владимира Ладанова из-за гибели четырех индийских моряков при ударе по судну MV Golden Leo у берегов Одессы. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар также обсудил этот инцидент с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Индия активно выступает за мирное урегулирование конфликтов и призывает к диалогу и дипломатии. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар неоднократно подчеркивал, что Индия понимает, что отвечает её интересам, и готова внести вклад в разрешение украинского конфликта.
Индия также выражала обеспокоенность по поводу безопасности индийских моряков в регионе, что обсуждалось между министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. При этом, несмотря на обострение ситуации, Индия стремится укрепить свои позиции как важного игрока на мировой арене, что демонстрируется дипломатической активностью её премьер-министра Нарендры Моди и усилиями по укреплению стратегического партнёрства с Россией.