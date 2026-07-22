Глава МИД Индии выразил Лаврову обеспокоенность по поводу безопасности моряков

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выразил главе российского МИДа Сергею Лаврову обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью индийских моряков. Об этом сообщил господин Джайшанкар в соцсети X после переговоров с российским коллегой на мероприятии АСЕАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Подтверждена наша серьезная обеспокоенность по поводу безопасности индийских моряков в регионе... Также состоялся обмен мнениями по поводу конфликта на Украине и ситуации в Персидском заливе»,— написал господин Джайшанкар. Он добавил, что стороны обсудили сотрудничество в таких сферах, как торговля, инвестиции, энергетика, транспортная инфраструктура, наука и технологии.

21 июля МИД Индии вызвал временного поверенного России Владимира Ладанова. Причиной стала гибель четверых индийских моряков при ударе по сухогрузу, выходившему из украинского порта в Одесской области. Днем ранее российское Минобороны сообщало, что ВС РФ поразили два судна в порту Одессы. По версии ведомства, они перевозили грузы для ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вызов дипломата, сказал, что Россия разъясняет свою позицию индийским партнерам.