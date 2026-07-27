Как проходит практика студентов МИДиС в Челябинске: от крупных отелей и заводов до ИТ-компаний и брендов одежды

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенты МИДиС направления «Гостиничное дело» на летней практике в Radisson Collection Hotel Moscow 5*

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Студенты МИДиС направления «Гостиничное дело» на летней практике в Radisson Collection Hotel Moscow 5*

Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

В Международном институте дизайна и сервиса (МИДиС) в Челябинске практика – это оплачиваемая стажировка в узнаваемых компаниях. Студенты выходят в 5* отели, промышленность, ИТ, дизайн-студии и fashion-бренды (модные бренды), например, Radisson, Karat Sochi, Трубная металлургическая компания (ТМК), 2ГИС, SelSovet. Так к выпуску появляется не только диплом, но и живые проекты, бренды в портфолио и первые предложения о работе.

Практика на ИТ-направлениях МИДиС как в институте, так и в колледже – это написание кода, работа с базами данных, тестирование, документация и преддипломные проекты, которые уже можно показывать работодателю. Ребята подключаются к разработке веб-сервисов и внутренних ИТ-решений, работают в связке с дизайнерами, собирают первые коммерческие кейсы.

Дизайнеры проходят практику помогают благотворительному фонду «Искорка» (айдентикой и брендбуком), музею заповеднику «Аркаим» (визуальными шаблонами и афишами фестивалей), цифровой компании Sole IT (фирменным стилем и интерфейсом сервиса Epico). А еще есть разнообразные студии и дизайн-бюро.

Ксения Звонова учится на «Дизайне интерьера» МИДиС и проходила практику в студии «НЕО ИНТЕРЬЕР»: «Я вела объект от замеров до рабочих чертежей. После такой практики уже не страшно брать первые коммерческие заказы».

Студенты направлений гостеприимства и лингвистики выходят в курортные отели Radisson Collection и Grand Karat Sochi, покроют Radisson Blu Олимпийский в Москве, а также продвигают знаменитый отель «Малахит» в Челябинске. Есть и турецкие курорты. Ребята работают помощниками управляющих, отельными гидами и переводчиками, горничными и официантами. Получают опыт международного сервиса и живой практики языка.

Анастасия Вяткина с направления «Гостиничное дело» МИДиС рассказывает, как прошла практика в Radisson Collection Sochi: «Когда обслуживаешь гостей в международных отелях, понимаешь, что обучение в МИДиС дает билет в большую индустрию гостеприимства. Все легко и понятно. Сложностей нет».

Будущие управленцы и экономисты проходят практику в ТМК, ИТ-компании Xpage, 2ГИС, сети LOVE REPUBLIC и девелоперских структурах. Они занимались рекламой, соцсетям, HR-аналитикой и улучшением HR-процессов. А недавно Анастасия Кравцова в Xpage вела ИТ-проекты, общалась с клиентами и по итогам практики получила оффер.

Для абитуриентов и родителей в Челябинске это означает одно: выбирая МИДиС, вы выбираете образование, в котором на практике вы знакомитесь с международными и федеральными компаниями, узнаете сильные местные студии. Поэтому выпуск – это не шаг в неизвестность, а в продолжение того самого опыта, который студент успел получить за годы учебы.

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