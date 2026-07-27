Число погибших при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону выросло до пяти

После ночной атаки БПЛА на Ростов-на-Дону найдены тела еще трех человек — двух взрослых и ребенка, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Общее количество жертв атаки достигло пяти.

Погибших обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. На месте работают экстренные службы.

Ночью над Ростовской областью сбили около 50 БПЛА. Атаке подверглись Ростов-на-Дону и Таганрог, а также Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы области. Изначально сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших.

Подробности — в материале «Ъ» «На Дону прогремели БПЛА».