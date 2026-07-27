Губернатор рассказал подробности об атаке БПЛА на Ростов и Таганрог

Ночью над Ростовской областью было уничтожено почти 50 БПЛА. Атаке подверглись Ростов-на-Дону и Таганрог, а также Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы области. Пострадали восемь человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Ранее сообщалось, что в областном центре погибли два человека.

Все пострадавшие — из столицы области. Двум людям медики оказали помощь на месте, шестеро госпитализированы. Состояние одного мужчины оценивается как тяжелое, он получил ожоги и переломы, состояние остальных — среднетяжелое, стабильное. Жители подвергшихся атаке домов эвакуированы. 56 человек находятся в пункте временного размещения.

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в границах поврежденных домов. По данным губернатора Юрия Слюсаря, при падении обломков БПЛА повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домов, социальное учреждения, автомобили, кафе и складские помещения. У поврежденных домов полиция выставила оцепление. «Организован мобильный пункт приема граждан для оказания помощи, в том числе по восстановлению документов», — сообщил Юрий Слюсарь.