Цена нефти Brent упала ниже $85
Котировки октябрьского фьючерса нефти марки Brent продолжили падение на торгах 27 июля. По состоянию на 12:56 мск нефть продавалась по $84,6 (-7,32%) за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. К 13:03 мск падение замедлилось, цена скорректировалась в районе $85.
Стоимость нефти продолжает падать с ночи, так рынок реагирует на новости о возможной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. В ночь на 25 июля Вашингтон прервал двухнедельную серию ударов по Ирану. Источники Axios допускают, что это может быть связано с тем, что Оман и Иран в скором времени подпишут сделку о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
Снижение цен на нефть Brent, когда котировки опускаются до $85 за баррель, отражает реакцию рынка на деэскалацию геополитической напряженности, особенно на Ближнем Востоке. Например, в прошлом, приостановка ударов США по Ирану приводила к снижению цен на нефть, как и новости о перемирии между Израилем и Ираном. Такие события уменьшают премию за риск, которая закладывается в стоимость нефти.
Ключевым фактором, влияющим на цены, также является ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Соглашения о возобновлении судоходства в этом проливе способствуют снижению цен на нефть, так как снимают опасения относительно перебоев в поставках. В связи с этим аналитики Goldman Sachs, например, ранее повышали прогноз по Brent до $85 на 2026 год, предполагая снижение транспортировки через пролив, однако текущее развитие событий может повлиять на эти прогнозы.