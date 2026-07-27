Цена нефти Brent упала ниже $85

Котировки октябрьского фьючерса нефти марки Brent продолжили падение на торгах 27 июля. По состоянию на 12:56 мск нефть продавалась по $84,6 (-7,32%) за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. К 13:03 мск падение замедлилось, цена скорректировалась в районе $85.

Стоимость нефти продолжает падать с ночи, так рынок реагирует на новости о возможной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. В ночь на 25 июля Вашингтон прервал двухнедельную серию ударов по Ирану. Источники Axios допускают, что это может быть связано с тем, что Оман и Иран в скором времени подпишут сделку о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.