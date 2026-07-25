Axios: Трамп распорядился прервать удары по Ирану
В ночь на 25 июля США впервые за две недели не атаковали Иран. Распоряжение прервать удары по Исламской республике дал лично президент Дональд Трамп, утверждают источники Axios.
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
В начале июля США обвинили Иран в обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе и возобновили удары по территории страны. Они продолжались каждую ночь на протяжении 13 суток. 24 июля Трамп не одобрил очередную атаку, а вечером того же дня заявил, что предпочел бы заключить сделку с Ираном.
Пока неизвестно, было это решение разовым или США не будут бить по Ирану еще несколько дней. Собеседники издания предполагают, что решение господина Трампа говорит либо о его желании дать еще один шанс переговорам, либо о том, что удары на данном этапе достигли предела эффективности.
На этой неделе американская армия начала стягивать все больше военных и техники на Ближний Восток. Кроме того, в немецкие и британские госпитали дополнительно направлены медики. Axios отмечает, что Пентагон при необходимости сможет достаточно быстро мобилизоваться и увеличить масштабы ударов. Источники издания, однако, говорят, что Дональд Трамп пока не давал указаний «двигаться в этом направлении».
Взаимные удары между США и Ираном начались 8 июля, после того как США обвинили Корпус стражей исламской революции в атаках на суда в Ормузском проливе. До этого момента Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Ираном, но также угрожал усилением ударов по энергетическим и ядерным объектам, если Тегеран откажется от диалога или возобновит ядерную программу. Ранее, 19 мая, возобновление американских ударов по Ирану было отложено по просьбе стран Персидского залива, которые настаивали на предоставлении шанса дипломатическому урегулированию, заявляя, что атаки могут привести к дестабилизации и росту цен на нефть.
Ситуация вокруг военных действий также осложняется расхождениями во мнениях внутри самой администрации США и между Вашингтоном и Израилем. Ранее Конгресс США ограничил военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана, но эта резолюция носила декларативный характер. В ответ на удары Иран ранее пригрозил атаковать все энергообъекты на Ближнем Востоке, связанные с США и Израилем, если будет затронута его энергетическая инфраструктура.