Получили заявление о взыскании долга? Еще есть возможность избежать дополнительных расходов

Копия заявления о взыскании задолженности за электро- или теплоэнергию – это предупреждение о том, что вопрос может быть передан в суд. Если не откладывать решение, на этом этапе еще можно погасить долг добровольно и избежать дополнительных расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ООО «Уралэнергосбыт» напоминает: при длительной неоплате задолженность увеличивается за счет пеней. Если вопрос не удается урегулировать во внесудебном порядке, компания обращается за судебным взысканием.

Перед подачей документов в суд должнику направляется копия заявления. Она может поступить в личный кабинет на портале «Госуслуг» или заказным письмом Почты России. После получения такого уведомления важно не затягивать с оплатой: до передачи документов в суд остается всего несколько дней.

Если задолженность не будет погашена, помимо суммы долга и начисленных пеней придется оплатить судебные расходы. Минимальный размер государственной пошлины сегодня составляет 2 тыс. рублей. В результате даже небольшая задолженность может значительно увеличиться.

Особое внимание стоит обратить собственникам жилья с долевой собственностью. Копия заявления направляется каждому владельцу помещения независимо от размера доли и фактического проживания. Даже если человек давно не живет в квартире, но остается ее собственником, требование об оплате задолженности и судебных расходов может быть предъявлено и ему.

Чтобы не доводить ситуацию до судебного взыскания, специалисты рекомендуют регулярно проверять начисления и своевременно оплачивать счета за электро- и теплоэнергию.

Проверьте свои данные в личном кабинете на сайте энергосбытовой компании и приложении вашей энергосбытовой компании, а также, в сервисе «единая квитанция».

Своевременная оплата позволяет избежать пеней, судебных расходов и процедуры принудительного взыскания.