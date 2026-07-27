Кремль не стал комментировать заявления об отправке на СВО 30 тысяч бойцов КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский не уполномочен рассуждать о планах российских властей по СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова господина Зеленского о том, что Россия рассматривает возможность задействовать в СВО еще 30 тыс. северокорейских военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Корченкова / Коммерсантъ Фото: Наталья Корченкова / Коммерсантъ

«Не считаю необходимым комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В июне 2024 года Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В четвертой статье документа упоминается незамедлительная взаимная поддержка всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению. В апреле 2025-го Северная Корея подтвердила, что отправляла военнослужащих для участия в СВО на стороне России. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов говорил, что военнослужащие КНДР участвовали в разминировании районов Курской области. Владимир Путин благодарил КНДР за помощь в проведении СВО.