Кремль не стал комментировать заявления об отправке на СВО 30 тысяч бойцов КНДР
Президент Украины Владимир Зеленский не уполномочен рассуждать о планах российских властей по СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова господина Зеленского о том, что Россия рассматривает возможность задействовать в СВО еще 30 тыс. северокорейских военнослужащих.
Фото: Наталья Корченкова / Коммерсантъ
«Не считаю необходимым комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
В июне 2024 года Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В четвертой статье документа упоминается незамедлительная взаимная поддержка всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению. В апреле 2025-го Северная Корея подтвердила, что отправляла военнослужащих для участия в СВО на стороне России. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов говорил, что военнослужащие КНДР участвовали в разминировании районов Курской области. Владимир Путин благодарил КНДР за помощь в проведении СВО.
В апреле 2025 года Северная Корея подтвердила отправку своих военнослужащих для участия в специальной военной операции на стороне России, что стало первым официальным признанием такого участия. До этого, осенью 2024 года, южнокорейская разведка, НАТО и Госдепартамент США сообщали о переброске более 10 тысяч северокорейских военных в Курскую область, однако российские власти, включая Дмитрия Пескова и Марию Захарову, называли эту информацию «противоречивой», «уткой» и «вбросами».
Участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях в Курской области было отмечено начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в докладе Владимиру Путину. Президент России лично поблагодарил Ким Чен Ына и руководство КНДР за эту помощь, подчеркнув, что она соответствует Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанному в июне 2024 года. Этот документ предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае нападения на одну из сторон. Россия заявила о возможности и дальнейшем военно-техническом сотрудничестве, а Дмитрий Песков подчеркнул, что право России развивать отношения с КНДР никем не может оспариваться.