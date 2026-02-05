Нижегородская канатная дорога после обновления стала останавливаться реже на 62%

Общее время остановок канатной дороги, связывающей Нижний Новгород и Бор, после модернизации сократилось на 62%. Такую статистику за май-декабрь 2025 года привели в АО «Нижегородские канатные дороги», не уточнив данные в абсолютных цифрах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Модернизацию канатной дороги завершили в апреле прошлого года: у нее полностью заменили подвижной состав и вдвое, до 56, увеличили количество кабин. Пропускная способность выросла с 500 до 1 тыс. человек в час.

Всего за май-декабрь канатная дорога перевезла более 2 млн пассажиров. Рекордной величины за все годы показатель достиг в августе — 372 тыс. пассажиров.

Как писал «Ъ-Приволжье», на модернизацию канатной дороги направили 756 млн руб.

Галина Шамберина