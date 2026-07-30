Динамика зарплаты в цензовой промышленности России в 1924–1932 годах (руб. в месяц)

|
|Отрасль производства
|1924
|1925
|1926
|1927
|1928
|1929
|1930
|1931
|1932
|Вся промышленность
|39,23
|47,53
|53,74
|64,07
|70,24
|77,06
|82,59
|95,76
|107,85
|Каменноугольная промышленность
|38,29
|42,86
|53,87
|59,34
|63,27
|68,81
|76,47
|94,47
|115,56
|Добыча руд
|33,55
|41,97
|50,82
|57,59
|62,56
|65,86
|74,33
|87,53
|101,23
|Добыча и обработка минералов
|32,68
|41,46
|51,44
|57,21
|61,45
|65,96
|70,46
|82,67
|92,18
|Металлургия
|34,27
|46,13
|58,42
|68,79
|75,61
|83,82
|88,30
|103,00
|127,11
|Машиностроение
|44,92
|57,79
|69,78
|82,37
|92,94
|103,29
|108,36
|119,69
|132,95
|Химическая промышленность
|41,99
|54,17
|65,46
|74,87
|82,09
|85,85
|88,06
|99,84
|117,47
|Обработка дерева
|38,35
|44,41
|50,06
|55,72
|60,98
|65,60
|72,90
|84,60
|92,75
|Бумажная промышленность
|40,13
|45,23
|53,12
|60,23
|67,04
|75,53
|82,50
|92,10
|100,94
|Текстильная промышленность
|33,06
|39,60
|46,87
|53,66
|57,72
|62,60
|62,83
|69,49
|74,56
|Пищевкусовая промышленность
|41,32
|48,16
|55,75
|60,89
|68,06
|74,43
|74,71
|82,25
|98,04
|Швейная промышленность
|39,91
|47,20
|61,42
|69,50
|79,79
|85,84
|81,70
|81,87
|81,29
|Производство кожаной обуви
|58,06
|63,63
|72,93
|80,33
|86,72
|86,49
|88,78
|96,71
|102,95
|Полиграфическая промышленность
|61,22
|67,49
|72,24
|82,31
|90,34
|94,87
|100,90
|108,89
|119,14