Динамика зарплаты в цензовой промышленности России в 1924–1932 годах (руб. в месяц)

Выйти из полноэкранного режима Отрасль производства 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 Вся промышленность 39,23 47,53 53,74 64,07 70,24 77,06 82,59 95,76 107,85 Каменноугольная промышленность 38,29 42,86 53,87 59,34 63,27 68,81 76,47 94,47 115,56 Добыча руд 33,55 41,97 50,82 57,59 62,56 65,86 74,33 87,53 101,23 Добыча и обработка минералов 32,68 41,46 51,44 57,21 61,45 65,96 70,46 82,67 92,18 Металлургия 34,27 46,13 58,42 68,79 75,61 83,82 88,30 103,00 127,11 Машиностроение 44,92 57,79 69,78 82,37 92,94 103,29 108,36 119,69 132,95 Химическая промышленность 41,99 54,17 65,46 74,87 82,09 85,85 88,06 99,84 117,47 Обработка дерева 38,35 44,41 50,06 55,72 60,98 65,60 72,90 84,60 92,75 Бумажная промышленность 40,13 45,23 53,12 60,23 67,04 75,53 82,50 92,10 100,94 Текстильная промышленность 33,06 39,60 46,87 53,66 57,72 62,60 62,83 69,49 74,56 Пищевкусовая промышленность 41,32 48,16 55,75 60,89 68,06 74,43 74,71 82,25 98,04 Швейная промышленность 39,91 47,20 61,42 69,50 79,79 85,84 81,70 81,87 81,29 Производство кожаной обуви 58,06 63,63 72,93 80,33 86,72 86,49 88,78 96,71 102,95 Полиграфическая промышленность 61,22 67,49 72,24 82,31 90,34 94,87 100,90 108,89 119,14 Открыть в новом окне

Источник: Хейнман С., Полляк Г. Труд в СССР // Народное хозяйство СССР. Экономико-статистический журнал. М.: Партиздат, № 7–8, 1932.