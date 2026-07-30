Проблемы с продовольствием в 1926 году

Несмотря на восстановление экономики и возвращение довоенного уровня зарплат, в 1926 году в рабочих семьях очень серьезно стояла проблема дороговизны продуктов. Реальность не всегда совпадала со статистическими сводками.

17 октября 1926 года в газете «Труд» была опубликована подборка корреспонденций с мест под общим заголовком «Рабочий переплачивает». Вот что сообщал корреспондент газеты во Владимире: «Зачастую во Владимире и в уездах в кооперативных и государственных магазинах нет пшеничной и даже ржаной муки, ряд фабричных кооперативов торгует мучной завалью (на торфоразработках разбивали гирями мучные камни и после этого пускали в продажу), а у частников мука имеется, конечно, втридорога. Оптовые цены на муку пали, а розничные возросли с 4 руб. 37 коп. до 5 руб. 40 коп. Во Владимире… сейчас нигде нет растительного масла… Цены на молочные продукты возросли за год на 100%... Сало, масло, яйца скупаются у крестьян перекупщиками и продаются значительно дороже цен Москвы, Нижнего и Иванова».

А вот что писал корреспондент «Труда» из Иваново-Вознесенска (ныне — Иваново): «По материалам, составленным ИВЕПО (Иваново-Вознесенское единое потребительское общество.— "Деньги"), мы видим значительное снижение цен на продукты, которых в продаже фактически не было (!), как-то: пшеничная мука-крупчатка, подсолнечное масло, астраханские сельди».

Еще одна заметка в «Труде», октябрь 1926 года: «За последнее время московский рынок испытывает острый недостаток в сливочном и растительном масле и яйцах. В кооперативных и государственных магазинах эти продукты часто отсутствуют, у частника цены на них повышены. По данным МСПО (Московский союз потребительских обществ.— "Деньги") ОГЮ, недостаток сладко-сливочного и отчасти экспортного масла объясняется, с одной стороны, заготовительными затруднениями, с другой — увеличенным потреблением масла — а на 100% против довоенного и на 25% против прошлого года».

Председатель правления Центрального союза потребительских обществ (Центросоюз) Исидор Любимов в докладе на VII съезде профсоюзов отмечал: «Недавно мне пришлось быть в Ленинграде. Там мне заявили, что нет сливочного масла, не хватает чаю, не хватает крупы, селедок и т. д.».