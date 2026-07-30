Как изменились цены на продукты за 100 лет

Если корректно сопоставлять курс рубля в 1926 и 2026 годах, попробуем сравнить изменение цен за последние 100 лет.

Цены столетней давности приведены по данным Центрального бюро статистики труда по состоянию на июль 1926 года и указаны в червонных рублях и копейках за 1 кг (если не оговорено другое) с округлением до ровных копеек. Пуды и фунты, которыми 100 лет назад еще пользовались в отечественной статистике, пересчитаны в килограммы.

Мука пшеничная — 28 коп.

Хлеб печеный — 12 коп.

Крупа гречневая — 20 коп.

Картофель — 5 коп.

Свекла — 12 коп.

Репчатый лук — 24 коп.

Мясо — 68 коп.

Масло коровье — 1,8 руб.

Молоко — 7 коп. за бутылку (скорее всего, 1 литр — в источнике не оговорено).

Масло растительное — 64 коп.

Сахарный песок — 67 коп.

Соль — 7 коп.

Посмотрим на современные цены. По данным Росстата, по ситуации на 29 июня 2026 года еженедельные средние потребительские цены на те же или сопоставимые товары в Российской федерации выглядели так (в скобках указано, во сколько раз они выросли в рублях за 100 лет).

Мука пшеничная — 56,37 руб. (201 раз).

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 104,77 руб. (873 раза).

Крупа гречневая (ядрица) — 80,03 руб. (400 раз).

Картофель — 73,32 руб. (1466 раз).

Свекла — 56,93 руб. (474 раза).

Репчатый лук — 63,57 руб. (265 раз).

Говядина (кроме бескостного мяса) — 742,67 руб. (1092 раза).

Масло сливочное — 1104,92 руб. (614 раз).

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2% жирности — 97,19 руб. (1388 раз).

Масло подсолнечное — 152,97 руб. за литр, что примерно соответствует 166,27 руб. за кг (239–260 раз).

Сахар-песок — 75,83 руб. (113 раз).

Соль поваренная пищевая — 22,72 руб. (325 раз).

В 1926 году весь указанный набор стоил 4,94 руб., его аналог 2026 года стоит 2631,29 руб., примерно в 533 раза больше.

Разброс цен слишком велик, чтобы высчитать точное соотношение современного российского и советского рубля 1926 года. Кроме того, цены 1926 года в официальной статистике — весьма условный ориентир, так как в государственной, кооперативной и частной торговле разброс цен был очень велик.