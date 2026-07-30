Биографическая справка

Карен Шахназаров родился 8 июля 1952 года в Краснодаре. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель, народный артист России (2002), лауреат трех Государственных премий Российской Федерации (2003, 2013, 2022), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1988) и премии Ленинского комсомола (1986). 20 апреля 1998 года в ходе тайного голосования был избран главой киностудии «Мосфильм». Студия находилась в предбанкротном состоянии с огромными долгами и разрушенной инфраструктурой. Чтобы спасти предприятие от разворовывания и закрытия, «Мосфильм» был преобразован в концерн и переведен на самоокупаемость.

Среди культовых фильмов Карена Шахназарова — «Мы из джаза» (1983), «Зимний вечер в Гаграх» (1985), «Курьер» (1986), «Город Зеро» (1988), «Цареубийца» (1991), «Белый Тигр» (2012), «Анна Каренина. История Вронского» (2017).