Зарплата и цены античных Афин

Денежная система греческого мира времен Ксенофонта была полисной и металлической. Афины, Коринф, Эгина, Фивы, другие города чеканили собственные монеты для повседневных операций и имели собственные денежные стандарты.

Но самыми авторитетными и уважаемыми во внешней торговле считались афинские серебряные деньги. Основной расчетной единицей в Афинах была драхма. 1 драхма = 6 оболов = 48 халков (в других полисах соотношение обола к халку было другим). Крупными расчетными единицами были мина, равная 100 драхмам, и талант, равный 60 минам.

Самая знаменитая афинская монета — тетрадрахма (4 драхмы). Нумизматы часто называют ее «тетрадрахмой с совой» или просто «совой». На обратной стороне монеты была изображена сова (символ мудрости и богини Афины, покровительницы Афин).

В Афинах конца V века до н. э. квалифицированный работник на государственных работах обычно получал около 1 драхмы в день. Примерно столько же получали моряки, гребцы, гоплиты. Присяжный в суде получал вдвое меньше — 3 обола. В 377 году квалифицированный работник мог получать 2,5 драхмы.

Гражданин Афин, имущество которого оценивалось в 1–2 таланта, считался очень обеспеченным. Демосфен в судебных речах говорил, что отец оставил ему в наследство имущество общей стоимостью около 14 талантов.

Покупательная способность денег сильно зависела от года, урожая, военного или мирного времени, качества товара.

Монету достоинством 1 обол греки клали в рот умершему в качестве платы перевозчику Харону за переправу через реку мертвых в подземное царство Аида. За 1 обол можно было купить буханку пшеничного хлеба. За 1 хус (3,24 л) простого вина платили 4 обола. Соответственно, за 1 обол можно было купить примерно 0,8 л вина, если кто-нибудь согласился бы продать такой маленький объем. Дорогое хиосское (с острова Хиос) вино стоило 2 драхмы за хус. Котила (0,27 л) оливкового масла стоила от 0,5 до 1,5 обола.

В конце V века до н. э. пшеница стоила 3 драхмы за медимн (52,53 л), то есть за 1 драхму можно было купить столько зерна, что его хватило бы на четыре дня на семью из четырех человек.

Поросенок — 3 драхмы; взрослая свинья — 20–40 драхм; бык или корова — десятки драхм.

Плащ для раба стоил 10,5 драхмы, туника для раба — 3,5 обола. Одежда свободных граждан — заметно дороже.

За 30–36 драхм в год можно было арендовать очень скромное жилье.

Неквалифицированный раб в Афинах мог стоить около 180–200 драхм, то есть примерно 2 мины, квалифицированный раб-ремесленник — существенно дороже (у отца Демосфена были рабы, стоившие 500–600 драхм).

В «Домострое» Сократ говорит Критобулу: «Я думаю… если бы мне попался хороший покупатель, то за мой дом со всем, что у меня есть, вполне свободно можно бы было выручить пять мин; а за твое имущество, это я наверно знаю, можно бы было выручить с лишком в сто раз больше этого».