Ксенофонт Афинский

Ксенофонт родился в Афинах около 430 года до н. э. Вероятно, он происходил из достаточно состоятельной семьи и получил хорошее образование.

В молодости Ксенофонт был связан с кругом Сократа. Образ и мысли Сократа дошли до наших дней в том числе благодаря таким произведениям Ксенофонта, как «Воспоминания о Сократе», «Апология Сократа», «Пир» и «Домострой».

Ксенофонт жил в период бурных исторических потрясений: Пелопоннесская война, поражение Афин, борьба демократических и олигархических сил, усиление Спарты и постепенное изменение всего древнегреческого мира.

Главным событием в своей жизни Ксенофонт считал участие в восстании персидского царевича Кира Младшего против царя Артаксеркса II в 401 году до н. э. Ксенофонт был в числе греческих наемников, сражавшихся на стороне Кира. После гибели Кира греческие воины с боями вернулись на родину. Ксенофонт, фактически командовавший войском, описал эти события в «Анабасисе».

Из-за связи со спартанским царем Агесилаем II Ксенофонт был осужден в Афинах за государственную измену. Спартанцы подарили ему имение в городе Скиллунте, где, в частности, он занимался сельским хозяйством. На основе этого опыта был написан «Домострой». В Скиллунте Ксенофонт прожил около четверти века.

После поражения спартанцев в битве при Левктрах в 371 году до н. э. его имение было конфисковано. Согласно Диогену Лаэртскому, он переселился в Коринф. Умер Ксенофонт, вероятно, около 355 года до н. э.